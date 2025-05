Barra Mansa promove dia de vacinação no Restaurante do Povo

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa reforçou sua campanha de vacinação contra a influenza com uma ação especial no Restaurante do Povo Irmã Ruth, no Centro, durante terça (29) e esta quarta-feira (30). Realizada entre os horários do café da manhã e do almoço, a iniciativa teve como objetivo facilitar o acesso à imunização para a população dos grupos prioritários, resultando na vacinação de mais de 370 pessoas.

De acordo com a responsável pela imunização no município, Hellen Martins, o foco da ação foi a população idosa. “Nós atendemos em um espaço próxima à entrada do restaurante, o que nos permitiu conversar com as pessoas e identificar aquelas que pertencem ao grupo prioritário e ainda não haviam se imunizado, o que ajudou a aumentar a adesão à vacinação, garantindo que mais pessoas pudessem se proteger contra a influenza”, explicou.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Juliana Russi, adiantou que a equipe da Secretaria de Saúde já se prepara para o ‘Dia D’ de imunização, programado para 10 de maio (sábado da próxima semana). “No dia 10, todas as unidades de saúde do município estarão abertas para a aplicação da vacina contra a influenza, além da possibilidade de atualização do cartão de vacina. Nossa meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários até o fim da Campanha Nacional, o que corresponde a aproximadamente 74.383 pessoas”, detalhou Juliana.

Juliana também ressaltou a importância de seguir as orientações do Ministério da Saúde, que prioriza a vacinação de grupos vulneráveis, garantindo a saúde da população e evitando complicações decorrentes das infecções pelo vírus.

“O imunizante oferecido em Barra Mansa é do tipo trivalente, proporcionando proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Neste momento estamos imunizando os grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, puérperas, professores, comunidades indígenas e quilombolas, além de pessoas em situação de rua, profissionais de segurança, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, dos Correios e portuários”, finalizou Juliana.