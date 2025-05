Barra Mansa promove Feira da Colônia especial de Dia das Mães

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa promoverá, no próximo domingo (4), a 11ª Feira de Empreendedorismo da Colônia, edição especial de Dia das Mães. O evento acontecerá das 09 às 17h, na Estrada Governador Chagas Freitas, no ponto final do bairro Colônia Santo Antônio.

A feira contará com apresentações musicais, artesanato, food trucks, praça de alimentação, espaço kids para as crianças, entre outras ações e deve fomentar as vendas na localidade.

Programação

Data: 04 de maio (domingo)

Horário: 9h às 17h

Local: Estrada Governador Chagas Freitas, Colônia Santo Antônio.