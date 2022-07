Barra Mansa promove mutirão de atendimentos para o CadÚnico

Matéria publicada em 25 de julho de 2022, 15:12 horas

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMADH) promove para mais uma edição do Mutirão de Atendimentos para o CadÚnico (Cadastro Único). A ação será realizada nesta terça-feira, dia 26, na quadra de esportes do bairro Nova Esperança. O mutirão segue na quinta-feira, 28, no CRAS Ano Bom e sábado, 30, na quadra de esportes do bairro Roselândia II. As três edições ocorrerão das 9h às 14h.

Além de obter explicações sobre a atualização e novos registros, a população pode se orientar sobre diversos benefícios, como: Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e outros. Também serão atendidos os cidadãos que precisavam do serviço de Sub-Registro (segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito).