Barra Mansa promove ressocialização de condenados por crimes contra mulheres

Barra Mansa – O Creas (Centro de Referência de Assistência Social), que faz parte da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH), está realizando um programa reflexivo para os alegados autores de violência autuados pelo Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) do município. Os indivíduos são encaminhados pelo Jecrim (Juizado Especial Criminal).

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, ressaltou que o programa é uma medida judicial. “Eles são encaminhados pela Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa para cumprir essa medida fazendo parte desse grupo. Cada um deles vem com um determinado tempo para cumprir essa medida, que a princípio está ocorrendo uma vez por mês.”, ressaltou.

De acordo com o coordenador do Creas, Célio Carlos de Oliveira, o grupo reflexivo realiza esse trabalho na Casa dos Conselhos, abordando temas como machismo, misoginia e sexismo. “O Creas tem esse grupo que trabalha com aqueles homens que infelizmente vê a violência como único meio de comunicação. A mulher não é um objeto, ela não é do homem, ela está com aquele homem. Eles precisam compreender isso, e muitos já passaram por esse grupo perceberam que elas são companheiras e não pertencem a eles.”, destacou Célio.

Para outras informações, o telefone (24) 3020-0272 está disponível. Já o Creas pode ser acionado pelo número 08001241023 e o Ceam pelo número 08002424444.