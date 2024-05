Barra Mansa promove “Sabadão de Compras” no Vila Nova

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, promoveu, neste sábado (11), o ‘Sabadão de Compras – Especial de Dia das Mães’. O evento foi realizado das 9h às 16h, na Rua Arthur Oscar, no bairro Vila Nova, com a participação dos lojistas da localidade e de artesãos, além do apoio e da presença da vereadora Cristina Magno e das entidades Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços) e CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas).

A ação tem como o objetivo fomentar as vendas no comércio para a data. Durante todo o dia, o evento ofereceu feira de artesanato, food trucks, música ao vivo, brinquedos para as crianças, aferição de pressão e orientações de saúde.

O subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Jair Francisco Gomes, destacou a importância da valorização do comércio do município. “Nossa cidade tem um dos comércios de rua que mais se destaca na região e é muito bom ver o sucesso dos eventos que fortalecem a economia local e que somam ao consumidor e sua família, possibilitando realizar boas compras e com ótimos descontos, entretenimento e lazer”, disse Jair.

A moradora Ariana Almeida ressaltou a facilidade que a ação traz para o dia a dia. “Durante a semana temos uma rotina muito corrida e ter o comércio aberto até mais tarde, com as atrações para as crianças e com a rua aberta para nós pedestres, nos dá tranquilidade para realizar as compras”, disse.