Barra Mansa promove ‘Sabadão de Compras’ para o Dia das Mães

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 11:17 horas

Edição especial será realizada na Vila Nova, no dia 06 de maio

A Prefeitura de Barra Mansa vai promover, no dia 06 de maio, o primeiro ‘Sabadão de Compras’ de 2023, especial de Dia das Mães. Com a parceria da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sicomércio, a edição irá acontecer na Rua Arthur Oscar, no bairro Vila Nova, e as lojas ficarão abertas das 9h às 16h.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, o objetivo é movimentar o comércio, promovendo comodidade e entretenimento à população. “Barra Mansa tem um dos comércios de rua mais importantes da região. Nosso objetivo é fomentar a economia do município, oferecer ferramentas para que o setor siga com as vendas aquecidas e atrair o público para que façam suas compras com conforto e alegria. Aproveito para agradecer às entidades pela parceria neste evento tão importante para a economia da cidade”, disse o secretário.

A Rua Arthur Oscar terá o trânsito interditado no período do evento. Vias próximas, como as Ruas José Melchiades, Osório Gomes de Brito e Sebastião Colimério terão o trânsito em mão dupla. Durante todo o dia, serão oferecidas atividades como: feira de artesanato, food trucks, música, brinquedos para as crianças e tendas das Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente, que farão atendimentos, orientações e doação de mudas.

“Além das lojas estarem abertas até 16h, os comerciantes de outras ruas irão participar do evento com stands montados na Rua Arthur Oscar. O ‘Domingão de Compras’ e o ‘Sabadão de Compras’ são eventos que já entraram no calendário do município e que têm a aprovação dos comerciantes, que nos relatam a cada edição o sucesso em suas vendas”, acrescentou Bruno.

O empresário Ronaldo Ferreira destacou a importância do evento para o bairro e a sua expectativa nas vendas. “A última edição foi muito boa. Nossas vendas tiveram um aumento de 35%, se compararmos a um sábado normal. Esperamos repetir o sucesso no próximo dia 06. Que a população venha conhecer o comércio da Vila Nova e aproveitar toda a programação”, disse o lojista.

Horário estendido no Centro

No dia 06, as lojas do Centro da cidade também estarão abertas em horário diferenciado. Para facilitar as compras de Dia das Mães, o comércio ficará aberto até às 18h e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação está preparando atividades de lazer na Praça da Liberdade.