Barra Mansa promove Semana Municipal de Prevenção às Drogas

Matéria publicada em 23 de maio de 2021, 16:26 horas

Barra Mansa – Começa nesta segunda-feira (24) e se estende ao longo da semana uma série de ações voltadas à prevenção ao uso do álcool e outras drogas. A iniciativa é da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas) e visa conscientizar a sociedade acerca dos malefícios provocados por estas substâncias, que em face da crise sanitária da Covid-19 tem aumentado.

De acordo com o coordenador do órgão, Cesar Thomé, este é o segundo ano consecutivo que a atividade é realizada de maneira diferenciada.

– Até então, tínhamos uma atuação frequente e sistemática nas unidades escolares. Com a pandemia e a suspensão das atividades presenciais nos colégios tivemos que nos reinventar para atingir nosso público alvo. Isso não significa dizer que o Compod ficou paralisado neste período. A contrário, intensificamos a busca pelos casos e realizamos os encaminhamentos necessários. A pandemia da Covid-19 agravou o uso de álcool, principalmente em mulheres. Por isto, nosso trabalho tem sido fundamental para conter avanços do alcoolismo e outras drogas – relatou.

Thomé destacou ainda que durante a semana, serão inseridos na plataforma online da Secretaria de Educação ‘Do Aprender ao Ensinar’, vídeos abordando a questão.

Cronograma

Na quarta-feira (26), o subsecretário estadual de Prevenção à dependência química, Ernande Abreu, estará em Barra Mansa, às 10 horas, para conhecer os trabalhos desenvolvidos pela Compod e acompanhar a criação de um Grupo Regional de Trabalho de prevenção às drogas envolvendo barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia .

Na quinta e sexta-feira (dias 27 e 28), será realizado o curso básico para técnicos em dependência química direcionados aos parceiros da Coordenadoria. As vagas serão limitadas a fim de evitar aglomerações. O curso será ministrado nas dependências o Tiro de Guerra.

Ainda no decorrer da semana, serão lançados alguns outdoors para divulgar o número para atendimento do Compod (24) 99907-6512.

– Neste período de distanciamento social precisamos oferecer respostas rápidas no atendimento, efetuando os encaminhamentos de menores com problemas com álcool e outras drogas para o Capsi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil), os adultos para o (CAPS Estação Mental) e os cidadãos com problemas com cigarros para o Programa Municipal de Combate ao Tabagismo, que funciona no prédio do Cremeb, no Ano Bom – disse Ernande Abreu.