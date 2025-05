Barra Mansa promove Show de Prêmios em homenagem às mães

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e da Fundação Cultura, vai realizar, em parceria com o Sicomércio, a Aciap-BM e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), o Show de Prêmios das Mães. A ação acontece no próximo sábado (10), a partir das 13h, na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro.

A programação inclui sorteios de prêmios como TVs de 55 polegadas, geladeira, máquina de lavar e fogão. Além disso, o evento contará com atrações musicais, espaço especial para as mães e brinquedos gratuitos para as crianças. A iniciativa tem como objetivos fortalecer o comércio local e proporcionar um momento de lazer e confraternização para as famílias.

Para participar dos sorteios, os consumidores devem comprar nas lojas participantes da campanha e trocar os cupons fiscais por cartelas durante o Show de Prêmios, no local do evento.

A cada R$ 100 em compras, realizadas a partir desta segunda-feira, dia 05 de maio, é possível adquirir uma cartela. Compras realizadas em supermercados e farmácias não são válidas para a campanha.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Carvalho, destacou a importância da ação. “Esta é uma oportunidade de valorizar o comércio da nossa cidade e, ao mesmo tempo, prestar uma homenagem às mães com um grande evento gratuito e acessível a toda a população”, disse.

Lilian Panizza, presidente do Sicomércio de Barra Mansa, Porto Real, Quatis e Rio Claro, contou que a expectativa para o Show de Prêmios é muito positiva.

“O Dia das Mães é sempre uma época muito importante para o comércio. Além do aspecto comercial, de alavancar e aquecer as vendas, essa data é também uma oportunidade para fortalecer os laços familiares. É uma ocasião para reconhecer e honrar todas as mães e suas inúmeras contribuições para nossas vidas”, comentou.