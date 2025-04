Barra Mansa promove terceiro mutirão oftalmológico

Barra Mansa – A Rede Municipal de Saúde Barra Mansa realizou, neste sábado (5), no Centro de Especialidades Médicas (CEM), a terceira etapa do mutirão oftalmológico. O principal objetivo da iniciativa foi aumentar o número de diagnósticos para definir o tratamento adequado a cada paciente. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que foram realizados cerca de 300 atendimentos nos três dias, incluindo triagem para cirurgias e a realização de exames de alta complexidade, como Pentacam, microscopia especular, paquimetria, biometria, topografia corneana, tomografia de coerência óptica (OCT), retinografia e angiofluoresceinografia.

Além disso, o mutirão deu ênfase ao tratamento de catarata, uma das principais causas de baixa visão, especialmente na população idosa. O trabalho reforça a importância da campanha ‘Abril Marrom’, que visa conscientizar sobre a cegueira e incentivar a prevenção e o acesso a tratamentos eficazes.

O oftalmologista da SMS, Dr. Álvaro Salles, frisou que a realização de exames de alta complexidade permite uma avaliação precisa, evitando que casos simples evoluam para quadros mais graves. “É gratificante ver pacientes que chegam com a visão comprometida saindo com encaminhamento e esperança de voltar a enxergar bem. Já tivemos casos emocionantes, como o de um paciente que descobriu catarata e obteve cirurgia rápida. A ideia é realizarmos ações como esta até zerarmos a fila e, com a abertura do Hospital do Olho, manter esse cuidado de forma contínua”, destacou.

Luzinete Coelho, de 54 anos, moradora do bairro Santa Clara, enalteceu o trabalho da Prefeitura. “O meu atendimento foi rápido e muito bom. Eu reconheço como o nosso prefeito está comprometido com a saúde em Barra Mansa. Agora, com fé em Deus, vou poder fazer minha cirurgia”, contou.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, ressaltou a importância e o sucesso dos mutirões oftalmológicos realizados neste sábado e nos anteriores. “Essas ações demonstram o compromisso do nosso prefeito Furlani e a dedicação de todos os profissionais da Saúde para atender bem quem mais precisa. Todo esse cuidado é cada vez mais nítido no dia a dia da população e seguiremos trabalhando para otimizar e facilitar o acesso aos serviços”, disse.

O prefeito Luiz Furlani, que tem acompanhado de perto os mutirões, reforçou o compromisso da administração em oferecer atendimentos com excelência.

“Estamos acelerando esses procedimentos para deixar tudo preparado quando o Hospital do Olho estiver pronto. Vamos zerar a fila de cirurgias de catarata e outros procedimentos. É uma honra imensa ter a confiança do povo para cuidar dessa cidade que tanto amo”, declarou o prefeito.