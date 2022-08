Barra Mansa promoverá mais ações do Mutirão de atendimentos para o CadÚnico

Matéria publicada em 14 de agosto de 2022, 13:16 horas

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), promove nesta quarta-feira, dia 17, mais ações do Mutirão de Atendimentos para o CadÚnico (Cadastro Único). As ações serão realizadas no distrito de Amparo, na quadra próxima ao Posto de Saúde. Em seguida, no sábado, 20, na quadra poliesportiva entre as Ruas Mário Modesto e Feres Nader, no bairro Boa Sorte. As edições ocorrerão das 9h às 14h.

Outros dois mutirões estão agendados para as próximas quartas-feiras, dias 24 e 31, nos bairros Vila Nova e Moinho de Vento.

Além de obter explicações sobre a atualização e novos registros, a população pode se orientar sobre diversos benefícios, como: Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e outros. Também serão atendidos os cidadãos que precisavam do serviço de Sub-Registro (segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito).

Dias e Locais:

17/08 – Amparo – Quadra próxima ao Posto de Saúde

20/08 – Boa Sorte – Quadra entre as ruas Mário Modesto e Rua Feres Nader

24/08 – Vila Nova – Quadra da Escola Municipal Paulo Basílio

31/08 – Moinho de Vento – em frente a Escola Municipal Gelson Silvino

Horário: 9h às 14h