Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 15:56 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa afirmou que devido à quantidade do número de inscritos até o momento, houve alteração no cronograma do processo seletivo que visa a contratação de 173 novos profissionais. A avaliação curricular será prorrogada até sexta-feira, dia 28. Já o resultado preliminar será divulgado até segunda-feira, dia 31 de maio. A interposição de recursos deve ser apresentada das 14 horas às 23h59 do dia 31 de maio. O julgamento dos recursos será efetuado do dia 1º ao dia 02 e a divulgação do resultado final às 17 horas do dia 04 de junho.

Vagas

As vagas são para: enfermeiro, enfermeiro auditor, enfermeiro obstétrico, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta obstétrico, médico infectologista, médico anestesista, médico hematologista, médico obstetra, médico pediatra, médico pneumopediatra, médico regulador, médico nefrologista, assistente social, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de laboratório, técnico de saúde bucal, técnico de segurança do trabalho, técnico radiologia bucal, arquiteto, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, eletricista, motorista, pedreiro, pintor, pedagogo, recepcionista, técnico de informática e telefonista.

As vagas são destinadas para o Hospital da Mulher, policlínicas, manutenção, Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. O contrato tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

Mais de quatro mil candidatos inscritos

Segundo a Pasta, cerca de 4.025 candidatos efetuaram a inscrição para o processo seletivo. A avaliação curricular está sendo feita a partir dos documentos apresentados para fins de comprovação de experiência profissional no momento da inscrição. A previsão era que o resultado preliminar fosse publicado na quarta-feira (26), às 14 horas.