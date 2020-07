Barra Mansa prorroga por mais dez dias o decreto de funcionamento de bares e restaurantes

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 18:51 horas

Barra Mansa – O decreto nº 9.912 prorroga por mais dez dias o funcionamento de bares, restaurantes , lanchonetes e estabelecimentos congêneres, em Barra mansa. Ele foi assinado pela prefeitura interina, Fátima Lima, na tarde desta quinta-feira, que permite o atendimento ao público limitado a 50% da capacidade do estabelecimento, sendo que mantém a entrega e retirada de alimentos. Alcool 70% deve ser fornecido nos estabelecimentos, além de que proprietários, funcionários ou colaboradores devem estar usando a máscara facial.

Condições

O horário determina o funcionamento dos estabelecimentos até às 23h. Os locais que possuem capacidade acima de 40 pessoas deverão verificar a temperatura de todos os clientes, proibindo a entrada de quem apresentar febre, um dos sintomas da Covid-19.

Não será permitido colocar mesa do lado de fora do estabelecimento ou servir os clientes em calçadas, assim como também não é consentido a permanência de clientes em pé nos estabelecimentos.

A prefeita interina, Fátima Lima, informou que o decreto passa a valer a partir desta quinta-feira, 23.

– Prorrogar o prazo de funcionamento do decreto só foi possível devido ao trabalho que toda prefeitura tem desempenhado para garantir um controle da Covid-19. Ainda temos muito que fazer para erradicar a doença em Barra Mansa, mas para isso também dependemos da conscientização das pessoas em respeitar as orientações do Ministério da Saúde – disse Fátima.

– Nós não queremos parar Barra Mansa, nosso objetivo é manter o funcionamento de todo comércio da cidade, por isso a importância de todos estarem envolvidos nesta causa que vai beneficiar todos nós – concluiu a prefeita interina.