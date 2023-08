Barra Mansa ratifica informação sobre caso de febre maculosa

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde (SMS), emitiu uma nota ratificando que o paciente, de 64 anos, com notificação de Febre Maculosa, iniciou a manifestação dos sintomas logo após a sua chegada em Barra Mansa, proveniente de Arantina MG, local onde reside, pois a doença apresenta período de incubação de 14 dias, o que sugere que a infecção aconteceu em outro município.

Em nota, a secretaria ressaltou que a equipe da Vigilância Ambiental realiza varreduras nas áreas ribeirinhas da cidade, inclusive na Vista Alegre, bairro em que a família do paciente reside. A SMS também fará a captura de carrapatos, conforme faz anualmente de acordo com o calendário e irá mandar a Fio Cruz para análise.

“Afirmamos ainda que não há mais casos de febre maculosa na cidade e que outros dois casos suspeitos foram descartados. Já o paciente que teve a doença confirmada, encontra-se em bom estado de saúde e foi acompanhado integralmente pelas equipes da Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária desde sua chegada de Arantina até a sua cura. A Secretaria de Saúde continuará monitorando o paciente, assim como faz com todos outros pacientes nos mais diversos casos”, frisou a nota.

No documento, a prefeitura ainda lembrou que o paciente em questão não tem cadastro no prontuário eletrônico de Barra Mansa e no SISREG (Sistema de Regulação), seu endereço consta como município de Arantina-MG. A SMS reforça que independentemente do local da contaminação, o paciente foi assistido integralmente em todas as suas necessidades, desde sua hospitalização, até o pós-alta. A Prefeitura de Barra Mansa também realiza campanhas sobre o caso periodicamente, seja através de suas redes sociais, distribuição de panfletos e releases para imprensa para colaborar na prevenção da doença.

Paciente

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa informou na tarde de terça-feira (8), que no dia 30 de junho recebeu notificação de um paciente suspeito de contaminação por Febre Maculosa. O homem foi internado na Casa de Saúde Santa Maria, com queixa de febre e alterações respiratórias. Durante a internação foi realizado exame para detecção para Febre Maculosa com resultado positivo. O paciente do sexo masculino, de 64 anos, residente no bairro Vista Alegre, relatou ter notado um carrapato aderido à pele após voltar de viagem de Arantina, no sul de Minas, onde já havia sentido os primeiros sintomas.