Barra Mansa realiza 2ª edição do ‘Bota Fora Dengue’

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), realizou, nesta sexta-feira (26), no bairro Paraíso de Cima, a segunda edição do ‘Bota Fora Dengue’. A ação visa combater o surgimento e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, agente causador da dengue, Zika e Chikungunya, por meio do serviço de coleta de objetos e materiais que acumulam água e não estão sendo utilizados pelos moradores.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, falou sobre a importância de promover ações desse tipo na prevenção da dengue e de outros problemas. “O Bota Fora, por meio da remoção e coleta de itens sem utilização, é uma grande oportunidade de prevenir o surgimento de insetos, roedores, e animais indesejados nos terrenos e nas casas, além de colaborar para que os mosquitos transmissores de doenças não se reproduzam nesses locais que possam estar acumulando água parada”, ressaltou.

O coordenador da CRS (Coordenadoria de Resíduos Sólidos) do Saae, Vinícius Paiva, falou a contribuição do serviço para o município:

– Durante os três primeiros meses do ano, a cidade é atingida por um volume muito grande de chuva e, com isso, os riscos dos focos de dengue aumentam. Essa atividade de coleta é exatamente para evitar que isso aconteça. Muitas pessoas acumulam ou têm algum material em casa que não sabem onde vão colocar e acabam deixando no quintal de qualquer forma. Nós pedimos para colocarem esses materiais inservíveis, que possam ser futuramente ou atualmente um ponto de foco de dengue, para que a gente possa recolher, evitando assim a proliferação do mosquito”, finalizou.

Contato

As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do Aedes aegypti podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.