Barra Mansa realiza 8ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 21:13 horas

Evento ocorreu no Parque Natural Municipal, onde foram eleitos os novos titulares e suplentes do Condema

Barra Mansa – Com a perspectiva de construir políticas ambientais públicas eficazes, com a participação da sociedade e entidades representativas, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou nesta quarta-feira (8), a 8ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento ocorreu no Parque Natural Municipal, onde foram eleitos os novos titulares e suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema).

Dois importantes eixos temáticos foram debatidos durante a Conferência: O licenciamento ambiental e a regularização fundiária no município. Segundo Vinícius Azevedo, secretário municipal da Pasta, a cidade realiza atualmente quase a totalidade dos licenciamentos ambientais.

– Algo em torno de 5% dos licenciamentos são encaminhados para o Instituto Estadual do Ambiente, os 95% restante ficam a cargo do município. Podemos destacar o fato da cidade ser referência em regularização fundiária também. Estudos estão sendo realizados na faixa marginal de proteção dos Rios Paraíba do Sul, Barra Mansa, Bananal e Bocaina, incluindo a análise das manchas de inundação com base nos últimos 25 anos de recorrência média – ressaltou Vinícius.

Em seu discurso, o prefeito Rodrigo Drable, enalteceu outros resultados obtidos nos últimos anos, destacando que foram frutos de debate, dedicação, direcionamento e esforço, propostos nas conferências.

– Se hoje estamos em uma posição muito melhor no faturamento de ICMS Verde, por exemplo, é porque dedicamos esforço neste sentido. Algumas políticas públicas são efetivas e merecem ser valorizadas e outras têm que ser construídas e implementadas para a gente ter um futuro diferente. Somos referência na regularização, que é algo que nos coloca em destaque no Estado do Rio de Janeiro, mas penso que os serviços que realizaremos nas áreas de alagamentos serão impactantes e resolverão problemas que afetam a nossa cidade há anos – disse Drable.

Barragem no Rio Barra Mansa

O prefeito também comentou sobre o projeto de construção de uma barragem no Rio Barra Mansa como forma de resolver as constantes cheias que afetam os moradores dos bairros Santa Clara, São Luiz e Nova Esperança.

– Desde 2015, falávamos sobre a construção da barragem no Rio Barra Mansa. O Vinicius, secretário, pegou a ideia e fez um projeto para viabilizar a estrutura. Quem entende disso diz que esse é o caminho para solucionarmos o problema que afeta muitas famílias todos os anos. Estamos em fase de contratação da empresa para a construção. Não é simples, pois existem complexidades para a realização da obra, mas os recursos já estão garantidos. Aí sim, viramos a página da história da cidade de algo que é tão ruim. Esse é o legado que nossa geração poderá deixar para o futuro – acrescentou.

Novos conselheiros ambientais

Ainda durante a 8ª Conferência Municipal de Meio Ambiente foi realizada a eleição dos novos conselheiros do Condema. A nova composição terá a participação de representantes das Secretarias de Meio Ambiente, de Planejamento Urbano, de Educação, além da Unifaa, Faetec, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Rotary Clube, Aciap, Sindicato Rural, Sindpass, ArcelorMittal, FS Ambiental, ONG Verde que Salva e APFAM (Associação dos Produtores Familiares de Santa Rita e Região).