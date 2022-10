Barra Mansa realiza a 62ª Procissão Fluvial de Nossa Senhora Aparecida

Matéria publicada em 8 de outubro de 2022, 08:12 horas

Evento terá programação intensa com carreata, louvor, procissão terrestre e pelas águas do Rio Paraíba do Sul

Barra Mansa – A procissão fluvial de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul está de volta em Barra Mansa. Por conta da pandemia da Covid-19, o evento religioso de comemoração ao Dia da Padroeira do Brasil, celebrado em 12 de outubro, se limitou em 2020 e 2021 à realização de carreata, evitando as relações mais próximas entre as pessoas e aglomerações.

Com a transmissão do coronavírus controlada através da vacinação, a procissão retorna às suas tradições, com uma programação intensa, que reúne carreata, procissão terrestre e louvor.

A procissão é organizada pela família Baião e a Associação de Canoeiros, com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa. São esperados no evento em torno de cinco mil fiéis.

Para o presidente da FCBM, Marcelo Bravo, a iniciativa é uma das maiores procissões em homenagem a Nossa Senhora Aparecida realizada no interior do Estado. “O evento é esperado com grande expectativa pela população, que percorre diversas ruas, numa demonstração de fé e confiança na Padroeira do país”.

Já Rogério Baião, que faz parte da terceira geração da família que deu origem à procissão, disse do seu orgulho de levar adiante a tradição. “É emocionante proporcionar esse evento tão importante para nossa igreja e a nossa cidade, comovendo fiéis e cortejando com muita fé Nossa Senhora Aparecida”.

Confira a programação:

14:00 – Carreata com a saída da imagem de Nossa Senhora da residência da família Baião, no Centro, em direção a comunidade da Vila Maria;

16:00- Louvor Ministério Unidos por Cristo, no Corredor Cultural, Centro;

16:30 – Chegada da imagem na Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Maria;

17:30 – Carreata do bairro Vila Maria passando pela Vila Nova até o bairro Roberto Silveira;

18:30 – Veneração a Nossa Senhora Aparecida, no bairro Roberto Silveira;

19:00 – Procissão Fluvial nas águas do Rio Paraíba do Sul, no trecho entre o bairro Roberto Silveira e a Rua Presidente Getúlio Vargas, atrás da Câmara de Vereadores;

19:30 – Procissão terrestre pelas principais ruas do Centro com destino à Matriz de São Sebastião;

20:00 – Ato final de veneração à Padroeira do Brasil.