Barra Mansa realiza aquisição de terreno no bairro Cotiara

Barra Mansa – Após processo de desapropriação amigável, o prefeito Rodrigo Drable e os proprietários de um terreno na Rua José Hipólito, no bairro Cotiara, assinaram, na quinta-feira (22), a escritura do imóvel, o que garante a formalização de sua aquisição pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. O terreno tem uma área de aproximadamente três mil metros quadrados e valor de R$ 834 mil, que será pago imediatamente após a assinatura do registro geral, que vai acontecer nos próximos dias 15 dias.

De acordo com o vereador Jefferson Mamede, que, em 2018, apresentou a proposta da utilização pública do espaço para o prefeito, será possível trazer grandes benefícios para o bairro Cotiara e vizinhança.

_ Nosso objetivo é dar ao bairro algo que ele sempre esperou. Fizemos a solicitação de que fosse desapropriado para permitir a criação de aparelhos públicos que são necessários na Cotiara e em todos os bairros. Nós não temos um prédio próprio para abrigar um posto de saúde adequado, assim como uma área de lazer para nossas crianças e idosos, e vimos nesse terreno a possibilidade de incluir esses aparelhos. Nós buscamos, através de parceria com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, o aporte de emendas para complementar o orçamento municipal, tornando possível a implementação desses aparelhos, e o prefeito investiu recurso próprio do município para fazer a desapropriação – explicou o vereador.

O prefeito Rodrigo Drable elogiou o comprometimento de Mamede com o assunto, assim como a solicitude dos proprietários para uma negociação exitosa.

_ Fizemos a interlocução com os proprietários do terreno para que houvesse a desapropriação de forma amigável, eles aceitaram e entenderam. Sou muito grato a eles e ao Mamede, que tem trabalhado ativamente com nosso governo para a realização de ações tão importantes para diferentes áreas de Barra Mansa. Desde o início nós conseguimos manter um canal aberto para o diálogo e isso é vital para uma gestão integrada e bem-sucedida – expressou Drable.