Barra Mansa realiza atividades para conscientizar população sobre saúde mental

Barra Mansa – Para marcar a campanha Janeiro Branco, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste mês uma extensa programação junto aos pacientes que estão em tratamento nas unidades do Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, além de outras unidades de saúde, em parcerias com o Programa Saúde da Família e com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Além das atividades que estão sendo promovidas nas unidades de saúde, haverá, no dia 26, às 09 horas, uma ação na Praça da Matriz de conscientização do Janeiro Branco. O evento contará com o suporte de todos os serviços do Programa de Saúde Mental como o Caps, Capsi, Caps AD, Ambulatório de Saúde Mental e outros dispositivos de cuidado da rede que serão convidados.

A campanha Janeiro Branco foi iniciada há 10 anos e a cada edição ganha mais adeptos nesse processo de conscientização em diversos municípios brasileiros. Segundo o conceito técnico aceito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde mental é um estado de bem-estar no qual um indivíduo utiliza suas próprias habilidades e pode lidar com as tensões da vida, trabalhar de forma produtiva e ser capaz de contribuir em seus respectivos espaços sociais.

O Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas de Barra Mansa é coordenado por Maria Elvira da Cunha, que explica o papel desse serviço dentro da garantia de direito do cidadão e das políticas públicas. “É nosso papel, como serviço que atua na saúde mental, entregar aos munícipes ações direcionadas a suas reflexões. Fazemos isso com o objetivo de gerar impactos positivos. Por exemplo, realizamos de forma periódica reuniões integradas com os demais equipamentos em saúde mental para pensar coletivamente ações que podem ser trabalhadas da melhor forma com o paciente”, detalhou.

Mais informações sobre o Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas podem ser obtidas através do telefone: (24) 3512-0758.