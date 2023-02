Barra Mansa realiza audiência sobre PPP da iluminação pública - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 18:28 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Manutenção Urbana realizou na tarde desta quinta-feira, no Parque Natural Municipal de Saudade, audiência para apresentar a proposta da Parceria Público Privada (PPP) da Iluminação Pública. A iniciativa é um dos primeiros passos para confirmar o processo de licitação para a instalação de LED em toda a extensão territorial do município.

O projeto foi apresentado pelo secretário e presidente do Fundo Especial de Iluminação Pública, César Carvalho. Ele disse que o prazo inicial da concessão será de 25 anos e o valor máximo estimado é de R$ 195 milhões para uma contraprestação mensal máxima de R$ 650 mil.

“Com isso, nossa meta é levar, além da melhoria da iluminação pública, segurança aos cidadãos e o fomento ao desenvolvimento econômico, atraindo novos empreendimentos. Desta forma, garantiremos sustentabilidade, eficiência energética e redução de custos”.

Atualmente, o município dispõe de 15.369 pontos de iluminação pública, mas esse quantitativo pode ser 10% maior, com pontos de falhas de 15%. Após a modernização do sistema, a estimativa de pontos de falha reduz para 2%. No primeiro ano, o investimento estimado é de R$ 20,1 milhões com a modernização do parque de Iluminação pública em sua totalidade. A perspectiva é de que o envelhecimento médio do parque no final da concessão seja de 3,53 anos. A proposta para a parceria público privada estabelece que, entre outras responsabilidades da concessionária, a manutenção corretiva emergencial em até 24 horas, a não emergencial em 48 horas e a implantação do Sistema de Informatizado de Gestão (SIG). O consumo médio de energia em Barra Mansa é de 1.001,37 MWh.

A modernização do sistema permitirá a implementação de um programa de redes inteligentes (smart grid), com automação das redes de distribuição, medição remota, combate à fraude e corte/religa remoto melhorando substancialmente a energia elétrica, a telegestão em 20% do Parque de Iluminação, com a substituição das lâmpadas de vapor de sódio e vapor de mercúrio por LED.