Barra Mansa realiza cadastro para castração de cães e gatos

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 15:33 horas

Cadastramento será realizado até sexta-feira, dia 24, na Praça da Matriz, das 9h às 16h

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, vai auxiliar os moradores que estiverem com dificuldades de se inscrever no programa RJPET, projeto da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento que irá realizar 100 mil castrações em todo o Estado.

A partir desta terça-feira, dia 21, uma tenda na Praça da Matriz irá atender os moradores interessados em castrar cães e gatos. O atendimento acontecerá das 9h às 16h até a sexta-feira, dia 24. Os documentos necessários são: identidade, CPF, e-mail, telefone e comprovante de residência.

O programa RJPET tem como objetivo castrar cães e gatos resgatados por protetores independentes, ONGs e pessoas físicas. Segundo o projeto, os protetores poderão castrar até oito animais por mês e pessoas físicas podem castrar apenas um animal nesse mesmo período.

Os interessados também podem se cadastrar através do canal disponibilizado pelo Estado: https://rjpet.com.br/entrar. Os protetores que não tiverem o comprovante do trabalho devem comparecer à sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural, na Rua 17, bairro São Luiz, para emissão do documento.

Foto: Arquivo