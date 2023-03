Barra Mansa realiza capacitação sobre vacina bivalente - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 18:28 horas

Reunião aconteceu no Parque Natural de Saudade e contou com enfermeiros e técnicos de enfermagem

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa promoveu nesta sexta-feira (10), uma capacitação sobre a aplicação da vacina bivalente no município. A ação ocorreu no Parque Natural de Saudade e contou com a presença de enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede de saúde.

O evento também teve uma palestra para debater sobre a importância da vacina bivalente no município e seus benefícios na defesa contra a variante Ômicron. O município iniciou a campanha do dia 27 de fevereiro e já conta com 1.954 doses aplicadas. Nesta primeira fase da campanha, estão sendo contemplados com a dose da vacina pessoas que tenham idade acima dos 65 anos e imunocomprometidos acima dos 12 anos de idade. A vacina bivalente, além de proteger contra a Ômicron, age contra suas subvariantes. Para estar apto a se imunizar, é necessário ter pelo menos duas doses anteriores.

A gerente da Vigilância em Saúde Ambiental, Juliana Ferreira, falou sobre a importância de debater o tema e alertou para os cuidados contra o coronavírus. “Devemos seguir com o combate contra a covid-19 e promover cada dia mais a vacinação no município. A capacitação de hoje serviu para mostrar aos nossos profissionais a importância da vacina bivalente e seus pontos positivos para manter os números controlados em Barra Mansa”, destacou Juliana.

A vacinação está sendo realizada todos os dias, das 9h às 16h, nas seguintes unidades: PSF Ano Bom; PSF Ismael de Souza; Clínica da Família (Vista Alegre); PSF Boa Vista II; PSF Jardim Primavera; PSF Vila Orlandélia; PSF Nova Esperança e PSF Colônia Santo Antônio. Para receber a imunização, é necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e caderneta de vacinação. As novas etapas da campanha serão realizadas na medida em que a Secretaria receber novas remessas.