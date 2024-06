Barra Mansa realiza Dia D da campanha de vacinação contra a Poliomielite

Além da vacina contra a Poliomielite, houve também a atualização de caderneta vacinal para as crianças de faixas etárias diferentes do público-alvo.

A gerente do Programa de Saúde da Família (PSF) do Ano Bom, Lídia Dantas, destacou este dia de vacinação. “Todos os anos reforçamos os benefícios de tomar a vacina contra poliomielite e passamos para as famílias neste dia informações importantes”, frisou.

Moradora do bairro Ano Bom, Raíssa Corrêa levou sua filha Maria Isis, de dois anos, para se vacinar e parabenizou a equipe da unidade. “É muito importante a prevenção das crianças para evitar doenças e não causar consequências no futuro. O atendimento na unidade foi excelente, nos trataram bem e foram atenciosos”, concluiu.

A enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, detalhou os benefícios do imunizante. “A vacina contra Pólio previne a paralisia infantil e acaba protegendo também aos adultos tendo em vista que a doença pode ser contagiosa. A Poliomielite teve seu último caso registrado há mais de 20 anos e desde 1994 é erradicada no país. Em Barra Mansa todas unidades ficaram abertas aplicando a vacina nas crianças”, disse.

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, realizou neste sábado (08), o Dia D da campanha de vacinação contra Poliomielite. A ação ocorreu em todas as unidades de saúde, sendo o público-alvo crianças de 01 até 04 anos. No total foram mais de 1100 doses aplicadas.

