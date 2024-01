Barra Mansa realiza limpeza em bairros afetados pelas chuvas

Barra Mansa – Neste domingo (21), equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) estão nas ruas realizando a limpeza em áreas que foram afetadas pelas chuvas que atingiram Barra Mansa na última madrugada.

O trabalho consiste em retirar das vias públicas galhos, lixo e lama que surgiram após a cheia do Rio Barra Mansa. Os bairros mais atingidos foram Nova Esperança, São Luiz, Boa Sorte, Piteiras e Jardim Marajoara.

O coordenador da CRS (Coordenadoria de Resíduos Sólidos), Vinícius Paiva, destacou a prontidão dos serviços. “Após as fortes chuvas que caíram em nossa região, a equipe de plantão do Saae logo pela manhã entrou em ação nos bairros que foram afetados. Até o momento estamos amenizando os danos causados com máquinas, caminhões e operadores na raspagem de lama”, ressaltou.

Durante este período de chuvas, as equipes das secretarias de Ordem Pública, de Manutenção Urbana e de Assistência Social e Direitos Humanos atuam em sistema de plantão atendendo as ocorrências.

A Defesa Civil pode ser acionada através dos telefones 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Já o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.