Barra Mansa realiza mais uma edição do ‘Domingo de Natal’

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2021, 11:16 horas

Barra Mansa – Com a parceria entre a Fundação Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, acontece neste domingo, dia 12, a segunda edição do ‘Domingo de Natal’. O evento será das 08h às 17h, na Avenida Joaquim Leite, entre a travessia da Rua Rio Branco e a Praça da Matriz, onde um palco será montado para apresentações musicais. Às 10h, o show é com Vitão e a banda Furiosa e às 14h, com Alex Cohen.

A Secretaria de Saúde também estará presente no evento. Uma tenda será montada ao lado da Praça da Matriz para vacinação contra Covid-19, das 08h às 12h. A mega campanha terá o objetivo de aplicar D2 em atraso e reforços. Será ofertada a D1 àqueles que ainda não se vacinaram. Também haverá D3 para quem recebeu a segunda dose até o dia 12/07.

A Assistência Social não ficará de fora. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, através do projeto ‘Social + Presente’, vai promover de forma gratuita aos moradores o acesso a serviços como: emissão de certidões de casamento, nascimento e óbito, RG e CPF, além de informações sobre pecúlio e vagas de emprego.

Também será ofertado atendimento jurídico, psicossocial, de assistência social e orientações sobre o direito de crianças, adolescentes e idosos.

O Domingo de Natal contará ainda com estandes diversos, praça de alimentação, food trucks, brinquedos para as crianças e outras opções de entretenimento. Durante o evento, o comércio ficará aberto.