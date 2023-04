Barra Mansa realiza mutirão de CadÚnico no bairro Boa Sorte

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 16:22 horas

Ação busca atualizar dados de pessoas que recebem benefícios do Governo Federal, como Bolsa Família e Tarifa Social de Energia Elétrica

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa segue realizando o mutirão de atualização e novos registros do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal). Nesta terça-feira (25), a ação foi realizada na Rua da Sirene, situada no bairro Boa Sorte. Hoje foram 73 atendimentos prestados, entre inscrições e renovações.

A gerente de Proteção Social Básica, Cátia Batista, destacou a importância dos mutirões. “Os mutirões do Cadastro Único buscam facilitar o acesso dessas pessoas ao benefício do novo Bolsa Família. O maior foco é nas atualizações, principalmente das famílias unipessoais. Essas ações são fundamentais para ajudar o Governo Federal a trabalhar no levantamento das inconsistências”, completou Cátia.

A gerente pontuou ainda que, atualmente, Barra Mansa conta com 5.300 cadastros em averiguação e alguns já bloqueados. A revisão no cadastramento é essencial para evitar o bloqueio de benefícios como: Bolsa Família, BPC/Loas, Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outras.

O morador que quiser entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, para tirar qualquer dúvida, pode ligar para o telefone (24) 3512-5692, ou então, procurar a sede da Pasta que fica localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro.

Próximo mutirão do CadÚnico:

Data: 28/04 (sexta-feira)

Horário: 9 às 13h

Local: Quadra poliesportiva do bairro Jardim América – Rua Joaquim Maria da Silva.