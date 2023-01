Barra Mansa realiza obras de asfaltamento no bairro São Pedro - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 11:10 horas

Trabalhos de pavimentação começaram na quarta-feira, 25

Barra Mansa – As obras de pavimentação continuam a todo vapor em Barra Mansa. Esta semana, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Manutenção Urbana, deu início ao asfaltamento das ruas do bairro São Pedro. O investimento faz parte de um pacote de obras realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

As seguintes ruas serão beneficiadas: Benedito Antônio Dias, Dailton Fernandes de Carvalho, João Cláudio da Silva, José Thomas Cordeiro e Rodolfo Marques. A extensão aproximada é de 1,2 quilômetros.

O prefeito Rodrigo Drable visitou o local para acompanhar o início das obras. “Estamos realizando um sonho dos moradores do bairro São Pedro. É um desejo antigo. O bairro tem uma cobrança grande pela mobilização e pela qualidade do pavimento. Tenho que agradecer muito ao governador Cláudio Castro que tem permitido que tudo aquilo que era um sonho saísse do papel”, comentou.

O secretário de Manutenção Urbana, César Carvalho, destacou que, ao contrário de muitos municípios, a Prefeitura de Barra Mansa conta com sua própria usina de asfalto a frio, no bairro São Luiz.

“Aqui nós produzimos todo o asfalto para tapar buracos e agora também conseguimos asfaltar algumas ruas. A nossa usina de asfalto mudou a realidade de diversas comunidades. E a tendência é só aumentar para os próximos anos”, concluiu.