Barra Mansa realiza obras no Santa Rosa

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) iniciou, nesta sexta-feira (11), o asfaltamento na Rua Antônio Leal de Souza Neto, no bairro Santa Rosa. A via, que é uma das principais da localidade e dá acesso à Igreja Santa Rosa de Lima, recebeu nova pavimentação em toda a sua extensão, o que vai propiciar melhores condições para motoristas, pedestres e moradores da região.

O secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, reforçou que ações como essa refletem o compromisso da administração municipal com a transformação da cidade.

“O asfaltamento vai muito além da reestruturação da via. Ele representa o retorno do investimento público em forma de melhorias concretas para a população. Isso traz valorização imobiliária, segurança viária e mobilidade urbana eficiente. A gestão do nosso prefeito Furlani está sempre empenhada em promover dignidade e garantir que todos os cidadãos recebam o melhor atendimento”, disse Fanuel.

Ao final da Rua Antônio Leal de Souza Neto, a Praça Guido Severi é outra área do bairro Santa Rosa que está recebendo intervenções. Durante a manhã desta sexta-feira, o prefeito Luiz Furlani esteve no local para conferir as ações de melhoria, que incluem obras de infraestrutura, paisagismo e instalação de novos bancos e outros equipamentos de convivência.

“Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Estar presente nas obras é uma forma de acompanhar de perto cada etapa e garantir que as intervenções atendam de fato às necessidades da população. Nossa missão é deixar Barra Mansa cada vez mais bonita e acolhedora, e isso só é possível com planejamento, responsabilidade e respeito por quem vive aqui”, expressou o prefeito.