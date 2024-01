Barra Mansa realiza última peneira para equipe de Futsal

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SMEJL), realizará nesta terça-feira (30), o último dia de testes para a seleção de atletas que irão compor o time de futsal da cidade. Os jogadores interessados deverão se apresentar para a comissão técnica às 22h, no ginásio do Clube Municipal, no Centro.

De acordo com os organizadores, a participação é gratuita e não é preciso fazer inscrição. Para essa seletiva os atletas deverão ter no mínimo 16 anos completos e devem se apresentar com calçado apropriado e roupa para treino.

Segundo o técnico da equipe, Bruno Assis, a seleção é importante para conhecer os atletas. “Neste momento nós vamos observar a inteligência de jogo, recepção de marcação, condicionamento e outros pontos pertinentes à situação de jogo”, disse Bruno.

Serviço:

Peneira Futsal 2024

Data: 30/01/2024 (terça-feira)

Horário: 22h

Local: Clube Municipal – Rua Juiz Antônio Ciani, 91, Centro

Requisitos: acima de 16 anos; estar com traje adequado para a prática de futsal