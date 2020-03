Barra Mansa realiza vacinação domiciliar para idosos e pacientes acamados

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 12:40 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa segue com a vacinação contra a Influenza (gripe) e na primeira fase o foco são idosos a partir dos 80 anos e pacientes acamados, através da vacinação domiciliar. Esta estratégia e foi esquematizada pelas equipes do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar).

Além do SAD, que já tem o cadastro dessas pessoas, o Centro do Idoso é um canal de comunicação para receber as demandas de agendamento da vacinação, através do telefone 3328-6516, de 7h às 12h. O SAD aplica as doses da vacina de 8h às 17h. O primeiro dia de vacinação, que ocorreu na segunda-feira (23), o SAD imunizou cerca de 700 idosos e a Santa Casa, 350.

Fases

A vacinação foi dividida em três fases com a finalidade de evitar aglomerações e prevenir contágio do novo coronavírus (Covid-19).

A primeira acontece em dois momentos distintos: até a próxima sexta-feira (27), somente idosos acima de 80 anos e acamados receberão a dosagem. De 30 de março a 15 de abril, o público entre 60 e 79 anos será imunizado nos Postos de Saúde de cada bairro através de agendamentos feitos pelos agentes da saúde. As imunizações ocorrerão na parte externa das unidades, entre 14h às 17h.

A segunda fase será do dia 16 de abril a 8 de maio e imunizará professores da rede pública e privada de ensino, profissionais das forças de segurança, portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais.

A ação entrará em fase final entre os dias 09 e 22 de maio, com imunização de crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas, adultos de 55 a 59 anos, população privada de liberdade e funcionários de sistemas prisionais.

Vacinação

O Hospital Santa Maria, situada no bairro Ano Bom, começou com a vacinação contra a Influenza na manhã desta terça-feira (24). As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão imunizando trabalhadores da área da Saúde.

Sérgio Gomes, secretário de Saúde, disse que a meta é imunizar 90% do público alvo formado por 58.936 pessoas. Com isso, serão aplicadas pelo menos 53.042 doses da vacina contra a gripe.

– Neste contexto, pretendemos vacinar 21.872 idosos; 9.674 pessoas na faixa etária entre 55 e 59 anos de idade; 2.997 bebês de seis meses a dois anos de idade; 6.334 crianças com idade entre dois e quatro anos; 2.173 crianças de cinco anos; 1.499 gestantes; 3.502 trabalhadores da área da saúde; 246 puérperas (período pós-parto); 8.781 acamados; 1.096 professores; 728 agentes das forças de segurança e salvamento de jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas e funcionários do sistema prisional – explicou o secretário.