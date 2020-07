Barra Mansa realizará drive thru para teste de Covid-19 em motoristas de aplicativo

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 19:19 horas

Ação ocorrerá na quinta-feira e na sexta-feira, no Parque da Cidade

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa promoverá na próxima quinta-feira e sexta-feira , dias 02 e 03 deste mês, das 8h às 16h, testes rápidos para detectar a presença da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em motoristas de aplicativos que moram na cidade. A testagem ocorrerá em sistema drive thru, no Parque da Cidade, na Rua Prefeito João Chiesse Filho, no Centro, para identificar possíveis casos assintomáticos em profissionais que lidam diretamente com o público.

Testagem

A testagem ocorrerá entre dois grupos. O primeiro grupo será de carros com placas que finalizam com 0, 1, 2,e ou quatro, na quinta-feira (02); já na sexta-feira (03) serão contemplados os que possuírem o final 5, 6, 7, 8 e 9 como dígitos finais.

William Ferreira, secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, ressaltou a importância dos testes.

– É fundamental que todos os motoristas de aplicativo que residem em Barra Mansa venham participar. Estamos preocupados, tanto com eles, quanto com os passageiros, então, vamos dar continuidade nessa ação para que não haja maior proliferação do vírus – concluiu.

Para participar da ação, o motorista deve comparecer ao drive thru, portando comprovante de residência em seu nome e algo que confirme sua participação trabalhista no aplicativo.