Barra Mansa – Na manhã desta sexta-feira (14), cerca de 1.990 doses das vacinas contra a Covid-19 chegaram no Parque da Cidade, em Barra Mansa. De acordo com a Secretaria de Saúde, deste total, 1.420 são da CoronaVac e 570 da AstraZeneca e elas serão destinadas para a segunda dose.

Processo seletivo

No sábado (15), será realizada a prova do processo seletivo para a contratação de agentes de endemias. O exame será aplicado de 09h às 12h, com abertura dos portões às 8h.

Os locais de prova podem ser conferidos no site da Prefeitura de Barra Mansa, através do link barramansa.rj.gov.br, no campo Processos Seletivos, opção Seletivo de Agente de Combate a Endemias.