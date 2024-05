Barra Mansa recebe 1º Torneio de Crossfit

Barra Mansa – Barra Mansa se prepara para receber o 1º Torneio de Crossfit, no dia 17 de agosto, na Arena Boa Sorte, localizada no bairro Boa Sorte. As inscrições estão abertas até dia 31 de julho, pelo site https://forms.gle/Uvu9M7Yex1yisHoS8, com lote promocional até o dia 28 de maio.

De acordo com o organizador da competição, Rodrigo Gonçalves Moreira, entre categorias iniciantes e avançadas, o evento também vai contar com atletas de diversas idades.

“Não temos limite de idade, todos podem participar. O evento será dividido em categorias, começando pelo teens, que é de oito anos até 14, iniciante feminino e masculino, em duplas, Scaled também feminino e masculino, em duplas, Intermediário misto e RX masculino. Todas terão premiação de patrocinadores, como suplementos, tratamentos estéticos e outros, além de valores em dinheiro”, explicou Rodrigo.

O evento também contará com praça de alimentação, stands dos patrocinadores, música ao vivo e sorteio de brindes.