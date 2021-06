Barra Mansa recebe 2.878 novas doses de vacinas contra Covid-19

Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 16:09 horas

Barra Mansa – Na tarde deste sábado (19), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, são 2.878 doses, sendo 2.178 da Pfizer e 700 da Coronavac.

Os antígenos foram enviados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio de transporte terrestre. A Secretaria de Saúde está definindo os públicos que receberão as doses.

Mortes Covid-19

O boletim epidemiológico deste sábado (19), destaca que Barra Mansa registrou quatro novos óbitos por Covid-19, chegando ao total de 561. Município tem 27 pacientes internados com a doença.

Já foram confirmados 15.060 casos por coronavírus, sendo que 14.297 já se recuperaram.

Dos 55.734 casos notificados como suspeitos, 40.518 foram descartados e 156 aguardam resultados dos exames. Dos suspeitos, 18 estão hospitalizados.