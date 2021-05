Barra Mansa recebe 2.950 novas doses de vacinas contra a Covid-19

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 11:00 horas

Barra Mansa РNa manhã desta quarta-feira (19), o helicóptero do Governo do Estado chegou no Parque da Cidade, em Barra Mansa, trazendo mais uma remessa de vacinas contra o Coronavírus, sendo 1.700 doses da AstraZeneca e 1.250 doses da Coronavac, ambas destinadas apenas para aplicação da segunda dose, com o intuito de completar a imunização daqueles que aguardam.

Juliana Machado, gerente de Vigil√Ęncia em Sa√ļde, comemorou a chegada dessa nova remessa. ‚ÄúCom essas doses, n√≥s vamos continuar nossa estrat√©gia e iremos garantir a dose complementar de todos que esperam ansiosos. Daqui pra frente, √© s√≥ progresso‚ÄĚ, concluiu.