Barra Mansa recebe a primeira live da Formação de Educadores STEAM

Barra Mansa – Professores e profissionais de educação de Barra Mansa (RJ) poderão participar da primeira live dedicada à Formação de Educadores STEAM de 2024, na terça-feira (27), a partir das 18h. O programa busca aprofundar o conceito e as práticas da abordagem STEAM nas escolas, conectando a abordagem à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. As inscrições podem ser realizadas por meio site da Liga STEAM.

Todas as 69 unidades escolares da rede pública municipal de Barra Mansa, assim como, as instituições públicas das Redes Estadual e Federal poderão participar da Formação STEAM a partir deste ano, conforme anunciado no último dia 8 de fevereiro. STEAM é uma abordagem educacional que integra as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, difundida em países como Estados Unidos, Reino Unido, China e Austrália. Ela promove o conhecimento por meio de metodologias ativas, como a aplicação transversal de conhecimentos de várias áreas de estudo por meio de projetos realizados de forma coletiva pelos alunos, voltados para a resolução de questões reais do dia a dia. Dessa forma, a abordagem STEAM estimula o pensamento crítico, a criatividade e a responsabilidade dos alunos.

A formação é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa e a Liga STEAM, uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal em conjunto com a Fundação Banco do Brasil, AVSI Brasil e a Tríade Educacional, criada para contribuir para a superação dos desafios da educação e para o desenvolvimento do país.

A secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, diz que o interesse dos professores é grande. “No evento de lançamento STEAM na cidade tivemos 97% das nossas escolas representadas. Vamos trabalhar para trazer o restante”, explica ela. Para Fátima Lima, que também é professora, a abordagem STEAM requer o conhecimento de como trabalhar com projetos. “Em Barra Mansa, já temos alguma experiência e nossos professores estão motivados. Não vemos a hora de começar”, ressalta.

Segundo Fátima Lima, em 2022, a Secretaria de Educação criou o projeto Escola Vocacionada, que são escolas nas quais a educação gira em torno de eixos aglutinadores. Hoje a cidade tem cinco escolas vocacionadas, sendo três com o tema socioambiental, uma focada em tecnologia e outra em música. “As socioambientais e a de tecnologia já utilizam a abordagem STEAM, com bons resultados”, diz a secretária. “Ficamos felizes quando fomos convidados a participar da Liga STEAM de maneira oficial.”

O que é a Liga STEAM

Criada pela Fundação ArcelorMittal, a Liga STEAM busca conectar parceiros relevantes e somar forças para investir na educação do Brasil. Hoje, em conjunto com a Fundação Banco do Brasil, a AVSI Brasil e a Tríade Educacional, a Liga STEAM tornou-se o maior programa de formação gratuita de educadores em STEAM do país.

Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal surgiu em 1988 para direcionar os investimentos sociais e conectar o Grupo ArcelorMittal a causas relevantes para a cidadania das crianças e jovens brasileiros. As iniciativas promovidas pela Fundação se articulam em três eixos prioritários: Educação, Cultura e Esporte. Só em 2022, mais de R$ 73 milhões foram investidos em recursos próprios e incentivados.

Fundação Banco do Brasil

Desde 1985, a Fundação Banco do Brasil BB contribui para a transformação social dos brasileiros e o desenvolvimento sustentável do país. É a principal instituição gestora dos projetos socioambientais apoiados por meio do Investimento Social Privado – ISP do BB e de parceiros, declarada o coração social do Banco do Brasil. Nos últimos 10 anos, foram investidos R$ 2,6 bilhões em 10 mil iniciativas que impactaram positivamente a vida de 6,6 milhões de pessoas. Os eixos de atuação são: Tecnologia Social, Educação para o Futuro, Meio Ambiente e Renda, Saúde e Bem-estar, Ajuda Humanitária e Voluntariado.

Associação Voluntários para o Serviço Internacional

AVSI Brasil é uma organização brasileira sem fins lucrativos, constituída em 2007, cuja missão é tornar as pessoas protagonistas de seu desenvolvimento, de sua família e de sua comunidade, por meio de projetos sociais em contextos de vulnerabilidade ou emergência humanitária. É uma organização local vinculada ao contexto internacional por meio da Fundação AVSI, ONG de origem italiana que atua em 39 países, presente no Brasil desde a década de 1980 e que estimulou a criação da AVSI Brasil.

Tríade Educacional

É referência na formação docente e na produção de materiais relacionados à educação inovadora, envolvendo temáticas como Metodologias Ativas, Ensino Híbrido e STEAM. Seus diretores, Lilian Bacich e Leandro Holanda, são autores de materiais que são base de propostas de formação nessas temáticas pelo país e têm impactado milhares de educadores e centenas de instituições de ensino nos últimos 10 anos.

SERVIÇO

Barra Mansa recebe a primeira live da Formação de Educadores STEAM

Data: 27/02 – terça-feira

Horário: 18h

Inscrição: Liga STEAM

Link da live: YouTube Fundação ArcelorMittal