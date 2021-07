Barra Mansa recebe assessora do consulado do Japão nesta segunda-feira

Matéria publicada em 4 de julho de 2021, 17:48 horas

Marcelle Serrão Faria realizará palestras para alunos da rede pública

Barra Mansa – Com a aproximação das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, a prefeitura de Barra Mansa está promovendo algumas ações alusivas ao tema. Nesta segunda-feira, 05, receberá nas escolas Marcello Drable e Paulo Basílio a representante e assessora do consulado do Japão, Marcelle Serrão Faria, para palestras a respeito do tema esportivo. O intuito da ação é transmitir a importância da cultura japonesa no e dos jogos olímpicos aos alunos da rede pública.

A iniciativa é resultado de um convite feito pela professora de Educação Física, Cristine Monteiro. A assessora Marcelle, que atualmente mora no Rio de Janeiro, é natural de Barra Mansa e há anos vem esporadicamente ao município trazer materiais de divulgação do Japão. As palestras serão divididas em dois, sendo às 7h para alunos do colégio Marcello Drable, no Ano Bom, e às 9h no Paulo Basílio, localizado no bairro Vila Nova.

A professora Cristine Monteiro falou sobre a importância do debate sobre as Olimpíadas. “As duas escolas atendem crianças e jovens da série de fundamental 2 e vai ser muito importante para elas receberem esse conhecimento, pois no Brasil é onde está localizada a maior colônia japonesa fora do Japão. Decidimos então fazer um convite ao consulado, que enviará a representante. O objetivo é focar no Japão e em sua cultura, através das diversas disciplinas como História, Geografia, Ética, Arte e Educação Física”.

Marcelle Serrão Faria agradeceu a oportunidade e falou sobre sua expectativa para as palestras. “Trabalho há 35 anos no Consulado do Japão no Rio e adorei quando fui convidada. Vai ser uma alegria poder compartilhar um pouco do meu trabalho com os jovens da minha cidade natal. O consulado oferece alguns programas muito interessantes de bolsa de estudos no Japão. Espero conseguir incentivar os alunos a se candidatarem a essas bolsas, que podem beneficiar muito seus estudos”, concluiu.