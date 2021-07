Barra Mansa recebe espetáculo Cinderela em sistema drive-in

Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 14:32 horas

Barra Mansa – Neste domingo, dia 18, a empresa ArcelorMittal em parceria com a prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, promoveu o projeto Diversão em Cena em formato drive-in. O evento ocorreu no Parque da Cidade, às 11h e exibiu o espetáculo “Cinderela – Pocket Show”, um clássico do escritor Charles Perrault. A ação contribuiu com a democratização da cultura, oferecendo uma programação de qualidade.

A apresentação contou com um público bem participativo e quem não pôde comparecer teve a opção de assistir pelo Facebook @diversaoemcena.

Visando seguir as medidas de segurança contra a Covid-19, determinados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foram estabelecidos procedimentos como a reserva on-line dos ingressos, locação de grades e lonas para delimitação das vagas com distanciamento social, instalação de banheiro químico com itens de higienização para o público e contratação de equipe para controle do público.

Também foram delimitadas medidas de segurança para os artistas, como disponibilização de itens de álcool em gel, máscara, face shield e uniforme. A equipe foi reduzida a no máximo nove integrantes. Todos os artistas participantes foram testados antes da apresentação e durante o espetáculo fizeram uso de máscara face shield.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre o sucesso do espetáculo.

– Hoje é um dia especial. É a primeira vez que estamos realizando um drive-in na cidade. Deu tudo certo, foi incrível. O público adorou, participou e tenho certeza que a cada nova edição o sucesso será maior, ficamos super empolgados. O Parque da Cidade tem uma estrutura perfeita para abrigar esse tipo de evento e a produção foi impecável – comemorou.

Projeto

O projeto Diversão em Cena foi criado em 2010 e é considerado o maior programa de formação de público de teatro infantil do Brasil. Com o início da pandemia da Covid-19, o projeto lançou a versão on-line que oferece ao público uma programação com espetáculos adaptados para a plataforma digital de forma gratuita. As transmissões acontecem também por meio do canal da Fundação ArcelorMittal.

Segundo o Diretor-Superintendente da Fundação ArcelorMittal, Herik Marques, retomar as apresentações do Diversão em Cena, em Barra Mansa, com total segurança, é um marco muito importante no desafio que a ArcelorMittal se propõe de criar um mundo melhor.

– Acreditamos no poder transformador da cultura e investimos em iniciativas que promovam a democratização do acesso à arte – afirmou.

O projeto aconteceu nos anos anteriores no Calçadão Dama do Samba, sempre no terceiro domingo de cada mês, de forma gratuita. Este ano, até dezembro, as apresentações serão no Parque da Cidade no formato drive-in, tendo como próximo espetáculo, A Bela Adormecida.