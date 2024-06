Barra Mansa recebe serviços gratuitos do ‘RJ para Todos’

Barra Mansa – Barra Mansa recebe nesta sexta-feira (21), o programa ‘RJ para Todos’, realizado pela Secretaria de Estado de Governo. A estrutura oferece à população serviços gratuitos, como emissão de documentos, habilitação para casamentos, carteira de trabalho digital, balcão de empregos e orientações sobre o direito do consumidor.

O atendimento do ‘RJ para Todos’ será das 09h às 14h, na nova avenida aberta através das obras do Pátio de Manobras, próximo à Gare da Estação, no Centro. Para garantir atendimento de forma organizada, serão distribuídas senhas das 09h às 12h.

Equipes do Detran-RJ, Fundação Leão XIII e Procon-RJ vão oferecer requerimento de 1ª e 2ª vias do documento de identidade; isenção de taxa para 2ª via de certidão de nascimento, óbito e casamento; serviços referentes à defesa do consumidor; entre outros atendimentos. Servidores da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos disponibilizarão balcão de emprego e confecção da carteira de trabalho digital; acolhimento social, com inscrição e atualização do CadÚnico.

Ao longo do dia, a Prefeitura disponibilizará serviços como: vacinação; aferição de pressão; testes rápidos, como HIV, hepatite e outros; orientações de combate à dengue; atividades de esporte e lazer; doação de animais e mudas da Mata Atlântica; carteira do artesão; e atendimentos sobre o MEI (Microempreendedor Individual).

Orientações:

– Para um melhor atendimento e a retirada de documento de identidade, é importante que os interessados tenham em mãos a certidão de nascimento ou casamento original.

– Já os interessados em fazer a habilitação para casamento precisam apresentar documento de identidade, CPF e certidão de nascimento.