Barra Mansa receberá edição do Circuito Trabalhista em julho

Barra Mansa – Filiados ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e pré-candidatos às eleições municipais deste ano terão uma oportunidade de se capacitar politicamente, com foco trabalhista, em um evento presencial realizado em Barra Mansa. O anúncio da cidade ser sede do “Circuito Trabalhista” foi feito, na última sexta-feira (10), em reunião virtual realizada entre o presidente da Fundação Leonel Brizola, Manoel Dias, o diretor técnico da Fundação Leonel Brizola, José Carlos Rassier, Juarez de Magalhães, vice-presidente do PDT de Barra Mansa, e Thiago Valério, pré-candidato a prefeito de Barra Mansa e presidente do PDT da cidade.

“ Foi uma grata surpresa receber a notícia sobre a nossa cidade ser sede de um evento tão importante de capacitação para os nossos pré-candidatos do partido na região Sul Fluminense. O PDT nacional tem um olhar muito especial para Barra Mansa e, por meio da fundação Leonel Brizola, tem a intenção de trazer outros projetos”, contou Thiago Valério, pré-candidato a prefeito de Barra Mansa e presidente do PDT na cidade.

O Circuito Trabalhista é um evento presencial realizado para promover o fortalecimento da organização partidária, com a promoção da formação de gestores trabalhistas e a criação de núcleos de base. Realizado pela Fundação Leonel Brizola, tem como tema central “A Construção de uma Gestão Trabalhista” para promover as conquistas do PDT ao longo das décadas e fortalecer as habilidades e competências de gestão para ofertar o melhor governo à sociedade.

“Temos o objetivo de formar melhores gestores para as cidades brasileiras e Barra Mansa faz parte delas. Apresentamos 12 diretrizes para um programa de governo e, a partir delas, ser possível pensar políticas públicas estratégicas e eficazes. Esse será um evento de formação, aberto às lideranças, aos pré-candidatos e aos filiados ao PDT da região Sul Fluminense”, explicou o presidente da Fundação Leonel Brizola, Manoel Dias.

A data para a realização do Circuito Trabalhista ainda não foi confirmada, mas deve acontecer no primeiro ou segundo sábado de julho.