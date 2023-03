Barra Mansa reforça combate à dengue com carros fumacê - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 14:37 horas





Barra Mansa – A Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa intensificou o combate à dengue nesta semana em diferentes regiões do município. Por conta da combinação de calor e chuvas frequentes no verão e início do outono, há um aumento na proliferação do mosquito Aedes aegypti (principal transmissor da doença). Na manhã desta quinta-feira (23), foram utilizados carros fumacê por diversos bairros da cidade.

Segundo pesquisadores da Fiocruz, as atuais condições do tempo favorecem a reprodução e tornam o metabolismo do mosquito acelerado. O aumento da dengue é mais facilmente encontrado na temperatura média de 25° a 28°.

O supervisor de Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa, Antônio Marcos Rodrigues, ressalta a atenção necessária e a importância da contribuição dos moradores para evitar o aparecimento ou agravamento do problema. “A maioria dos mosquitos prefere temperaturas mais quentes, porém, não muito elevadas. Em nossa região o período que temos a maior quantidade de casos suspeitos ou positivos se inicia com o outono e atravessa o mês de abril. E como choveu bastante, isso favorece o acúmulo de água. A população deve ficar atenta e todo cuidado é pouco, sobretudo checando caixas d’água e não deixando o ambiente ideal ao mosquito”, detalhou Antônio Marcos.

A passagem do fumacê no município faz parte do terceiro ciclo da programação atual, que totaliza quatro ciclos. Antônio Marcos frisou o objetivo dos trabalhos. “Este terceiro seria feito no meio do ano, em junho, mas decidimos antecipar devido ao clima e a demanda para não permitir a expansão do Aedes neste período”, concluiu Antônio Marcos.