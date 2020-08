Barra Mansa registra 1.975 moradores já recuperados do novo coronavírus

Matéria publicada em 24 de agosto de 2020, 19:17 horas

Município se aproxima dos 2.400 casos confirmados

Barra Mansa – Dos 2.388 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, 1.975 já estão recuperados, segundo o boletim epidemiológico da prefeitura de Barra Mansa. Isso significa que a maioria dos moradores que testaram positivo para Covid-19 já se recuperaram da doença.

Município tem 9.932 exames notificados como suspeitos, sendo que 7.505 já foram descartados e 39 seguem como suspeitos, aguardando resultados.

Barra Mansa tem 22 moradores internados com suspeita de Covid-19, além de sete que estão com o novo coronavírus. Município segue com 91 óbitos causados pela doença, e 24 que seguem sob investigação.