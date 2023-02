Barra Mansa registra 35 mm de chuva em 40 minutos - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2023, 17:04 horas

Barra Mansa – Choveu 35 mm em 40 minutos na tarde desta terça-feira (14) em Barra Mansa. A Defesa Civil registrou uma queda de árvore na Vila Maria e um ponto de alagamento na Rua Presidente Tancredo Neves, no bairro Vista Alegre, e no bairro Colônia, devido à chuva.

Segundo a Defesa Civil, o Rio Barra Mansa e o Rio Bananal estão com o volume de água elevado. As equipes estão se dirigindo para o local para atender as ocorrências e acompanhar a situação dos rios.