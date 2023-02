Barra Mansa registra alta de 53,8% na arrecadação de ITBI - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 17:38 horas

Resultado reflete investimentos em capacitação dos servidores e na construção de operações de procedimentos padrões

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa registrou alta de 53,8% na arrecadação do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). O aumento é referente ao período compreendido entre 2017 e 2022.

Segundo análise do secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, os resultados refletem os investimentos realizados na construção de operações de procedimento padrão e na capacitação dos servidores que atuam no órgão.

“Os serviços melhoraram expressivamente, porém acreditamos que podemos fazer mais, tornando os procedimentos mais céleres e oferecendo maior satisfação ao contribuinte”, destacou.

Em 2017, a receita do ITBI foi de R$ 2.707 milhões. Em 2022, alcançou R$ 4.163 milhões. A projeção para 2023 é de manter crescente a arrecadação.

O ITBI é o imposto recolhido para o registro do imóvel em nome do proprietário, seja a compra e venda de imóveis novos ou antigos. O valor ajuda a reforçar a arrecadação do município, possibilitando novos investimentos e serviços.