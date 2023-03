Barra Mansa registra dezenas de ocorrências devido às chuvas - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 13:45 horas

Arrecadação de alimentos, materiais de limpeza e colchões está sendo realizada para ajudar moradores desabrigados

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable esteve em reunião, na manhã deste sábado (11), para tratar das ocorrências registradas no município por conta das chuvas nas últimas 24 horas, bem como as ações necessárias para resolver os transtornos causados. Estiveram presentes a vice-prefeita Fátima Lima, o coordenador da Defesa Civil, João Vítor Ramos, secretários municipais, vereadores e membros da sociedade civil.

Da tarde de sexta-feira (10) até a madrugada deste sábado, o acumulado de chuvas chegou a 135 milímetros por hora, número muito acima do previsto pelos radares do município. A Defesa Civil informou que, no período, foram registradas: 48 solicitações envolvendo deslizamento de terra; 12 pontos de alagamento; inundações envolvendo 5 bairros; 5 quedas de árvores; 3 desabamentos de imóveis; e 2 destelhamentos de casa.]

O prefeito enalteceu o trabalho de sua equipe e de todos que têm atuado nas últimas horas para resolver os transtornos e auxiliar os moradores das áreas afetadas, além de fazer um apelo quanto às doações necessárias neste momento.

“Eu peço a colaboração de todos, sobretudo você morador que possa fazer a doação de água, materiais de limpeza, colchões e alimentos para serem produzidos e servidos às pessoas que estão fora de suas casas. Peço também a você que está em áreas de risco que siga as determinações da Defesa Civil. Precisamos estar unidos como cidade, uns pelos outros. O momento é muito difícil, mas já passamos por outros no passado e este será superado pela nossa união”, disse.]

Rodrigo ressaltou que um dos focos do trabalho neste sábado é a limpeza das ruas e casas, a retirada das barreiras e a liberação do tráfego em áreas que estavam interditadas. Após a reunião, o prefeito seguiu em visita a diversas localidades do município.

Além disso, equipes da Secretaria de Saúde e do Saae-BM estão distribuindo cloro – muito utilizado como desinfetante – para moradores atingidos pelas chuvas. Isso ajuda a diminuir o risco de doenças causadas por vírus, parasitas e bactérias.

Para ajudar os moradores afetados, as doações podem ser feitas diretamente ao Centro Estratégico de Segurança Pública (CESP), que fica ao lado da praça da Igreja Matriz, no Centro. O trabalho é coordenado pelo gabinete da vice-prefeita Fátima Lima.

Locais

Os principais bairros afetados em Barra Mansa foram: Centro; Ano Bom; Vila Coringa; Vila Nova; Roberto Silveira; Verbo Divino; Cotiara; São Silvestre; Vila Independência; São Sebastião; Boa Vista; Minerlândia; 9 de Abril; Santa Rita da Dutra; Boa Sorte; Nova Esperança; São Luiz; Santa Clara; e Piteiras.

De grande impacto foram os pontos de alagamento às margens do Rio Barra Mansa, que chegou a atingir o nível de 5 metros, mais do que o dobro de sua cota de transbordo (2 metros). Além disso, o deslizamento de terra afetou bastante a região central, sobretudo o bairro Verbo Divino.

O trabalho realizado pela Defesa Civil nas últimas horas contou com apoio da Guarda Municipal, 7° Grupamento de Bombeiro Militar (Barra Mansa), 22º Grupamento de Bombeiros Militar (Volta Redonda), 23º Grupamento de Bombeiros Militar (Resende) e do 28º Batalhão de Polícia Militar (PMERJ), além do Saae-BM e as Secretarias de Manutenção Urbana e de Assistência Social e Direitos Humanos.

Alerta

A previsão para este sábado é de chuva classificada como moderada a forte, podendo variar de 25 a 50 milímetros por hora.

O contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.