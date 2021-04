Barra Mansa registra duas tentativas de homicídio

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 09:36 horas

Barra Mansa – Duas tentativas de homicídio foram registradas na cidade nas últimas horas. Uma delas ocorreu na noite deste domingo, 4, envolvendo um rapaz de 18 anos, ferido a tiros, na Rua 3, no bairro Recanto do Sol. O jovem foi baleado no ombro e no rosto, próximo ao olho direito. Ele foi socorrido por populares que o levaram à Santa Casa de Misericórdia da cidade. O estado de saúde dele é estável. A vítima corre risco de perder a visão.

O outro caso ocorreu no início da madrugada de hoje, segunda-feira, 5, envolvendo um adolescente, de 16 anos, ferido a tiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Os disparos atingiram o tórax e pulmão. O estado de saúde dele é grave.