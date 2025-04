Barra Mansa relembra participação da Orquestra Sinfônica na JMJ em homenagem ao Papa Francisco

Barra Mansa – Em homenagem à memória do Papa Francisco, falecido na última segunda-feira (21), a Prefeitura de Barra Mansa relembra um dos momentos mais emocionantes da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM): a histórica apresentação da orquestra na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em 2013. A orquestra se apresentou ao vivo na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, diante de uma multidão de fiéis e com transmissão para o mundo inteiro.

O convite para a apresentação partiu da Arquidiocese do Rio de Janeiro, através da produtora responsável pelos atos centrais da Jornada. A escolha da OSBM não foi por acaso: o grupo já havia se destacado em grandes produções, como o tradicional espetáculo da Árvore da Lagoa. Para essa grande apresentação, a orquestra se preparou intensamente. Durante cerca de um mês, os músicos ensaiaram um repertório de aproximadamente 60 músicas. A dedicação dos músicos resultou em uma noite histórica.

Na noite de 26 de julho de 2013, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa foi responsável pela trilha sonora da Via-Sacra, acompanhando ao vivo a encenação que emocionou o Papa Francisco e mais de 1,5 milhão de fiéis reunidos na orla de Copacabana. O maestro da orquestra, Vantoil Souza Jr., que também era o diretor artístico na época, relembrou a importância desse momento:

“Para nós, foi um privilégio participar de um evento tão grandioso quanto a Jornada Mundial da Juventude. A orquestra se preparou com afinco e teve a honra de ser um dos pontos altos da Via-Sacra. Tocar diante de tantas pessoas, inclusive do Papa, foi algo inesquecível.”

Além da relevância do evento, o momento teve um peso simbólico ainda maior, pois muitos dos músicos que participaram da apresentação se formaram no Projeto Música nas Escolas, desenvolvido na rede pública de Barra Mansa. Vantoil também destacou o impacto do projeto para esses jovens músicos:

“Não foi apenas um show. Foi a realização de uma história construída com muito esforço, dedicação e amor à música. Muitos dos nossos jovens músicos saíram das salas de aula de Barra Mansa direto para um dos maiores palcos do mundo. Isso mostra como a educação pode transformar vidas.”

Outro momento marcante da participação da orquestra na JMJ foi o encontro com o Papa Francisco após a apresentação. O Papa, que estava presente durante o evento, fez questão de cumprimentar pessoalmente todos os músicos da orquestra. O maestro relembrou a simplicidade e humanidade do Papa Francisco:

“Ele fez questão de se aproximar da orquestra e cumprimentar cada um. Sentimos ali a simplicidade e a humanidade do Papa. A Via-Sacra foi o ponto alto para mim. A orquestra não apenas tocou, ela ajudou a levar fé e emoção para milhões de pessoas.”

A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM)

Criada em 2005, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa integra o Projeto Música nas Escolas, uma parceria entre a Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Cultura. Reconhecida nacionalmente, a OSBM é responsável pela formação de jovens músicos e pela promoção da música orquestral no município.

Para acompanhar a agenda de concertos e conhecer mais sobre o projeto, basta seguir o Instagram: @projetomusicanasescolas.