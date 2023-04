Barra Mansa: reunião alinha ações de conscientização sobre drogas e educação no trânsito

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 15:25 horas

Barra Mansa – Os coordenadores do Programa de Educação no Trânsito (PET), Elizeu Garcia, e da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (COMPOD), César Thomé, estiveram em reunião, na manhã desta segunda-feira (17), em Barra Mansa, para alinhar ações a serem realizadas este ano, como a campanha Maio Amarelo e a Semana de Prevenção às Drogas (22 a 26 de maio).

O coordenador PET, Elizeu Garcia, falou um pouco sobre a importância do encontro realizado e os principais objetivos. “Nós nos reunimos porque a COMPOD realiza esse trabalho de políticas públicas sobre prevenção ao uso de drogas e isso está ligado muitas vezes ao trânsito, principalmente direção sob efeito de álcool. Por isso, disponibilizei ao Cezar a minha agenda deste mês para que possamos estar retomando a parceria, debatendo e organizando palestras, exposições e eventos”, informou. O coordenador também acrescentou que um desses eventos será uma caminhada na região central da cidade, no dia 10 de maio, que é o Dia Mundial do Trânsito.

O coordenador da COMPOD, César Thomé, comentou sobre a forma que as novas ações atingirão os alunos. “Nossa parceria é de extrema importância, porque temos consciência de como nossa fala é informativa, mas também preventiva. É essencial levar essa conscientização aos nossos cidadãos. E trabalhando junto, sinto que o resultado será mais preciso e poderemos atingir mais pessoas”, concluiu.

Atualmente, o Programa de Educação no Trânsito é requisitado por diversas empresas do município e também nas escolas por toda a rede de ensino, onde contam com programação anual sobre o assunto. Já a Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas realiza um trabalho contínuo para conscientizar a sociedade acerca dos malefícios provocados por essas substâncias.