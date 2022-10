Barra Mansa: Rodrigo Drable visita obras de UBSF da Vila Maria

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 22:22 horas

Unidade de saúde será reinaugurada nesta quinta-feira (27). Prefeito esteve ainda na construção de muros de contenção e asfaltamento

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable conferiu de perto nesta terça-feira (25), o andamento de obras em Barra Mansa. Entre elas, a reforma e ampliação da UBSF da Vila Maria; construção de praça e muro de contenção na Cotiara e no bairro Santa Rita da Dutra; além de pavimentação de várias ruas da cidade.

A primeira visita foi à Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Vila Maria, UBSF Lenimar Rosa, que será reinaugurada às 17h30 desta quinta-feira (27). Anexo ao Ciep-054, o local foi reformado, ampliado e modernizado e já está prestes a ser entregue à população. Esta foi mais uma obra dentro de um pacote de melhorias planejado pelo prefeito às unidades de saúde do município.

Na UBSF da Vila Maria serão oferecidos serviços como: atendimento clínico e odontológico; vacinação; curativos; coleta de exame preventivo; pré-natal; testes rápidos para a detecção de doenças e assistência de profissionais do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).

– Estamos dando condições dos atendimentos serem feitos com excelência, de que a equipe tenha condição de atender a população com muito mais carinho e conforto. O vereador Marquinho Pitombeira, que é morador da Vila Maria, sugeriu ainda a criação de um parque ao lado da UBSF, em uma área da escola que estava ociosa e poderia ser melhor aproveitada. Fizemos um parquinho para as crianças e instalamos equipamentos de ginástica para os idosos – destacou Rodrigo Drable, acrescentando: – Além disso, estamos fazendo a cobertura da unidade de ensino para acabar com vazamentos antigos – uma demanda que o vereador também nos trouxe. Então, é investimento forte no bairro, valorizando a qualidade de vida das crianças e de todos que precisem da unidade de saúde – afirmou.

Marquinho Pitombeira agradeceu ao prefeito, ao secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e aos demais secretários envolvidos na ampliação de modernização da UBSF.

– Esta reforma era sonhada por nossa comunidade. Quem frequentava o postinho sabe das dificuldades que enfrentávamos e, hoje, ver esses problemas solucionados é motivo de muita gratidão e felicidade para todos nós – destacou. Além disso, a Vila Maria está recebendo reparos na pavimentação das ruas Antônio Graciano da Rocha e Beira-Rio.

Muros de contenção

No bairro Santa Rita da Dutra, na Região Leste, Drable esteve na Rua 7 acompanhado do secretário de Manutenção Urbana, Cesar Carvalho, e dos vereadores Luiz Furlani, Jefferson Mamede e Deco. Um muro de contenção está sendo construído no local, bem como serviços de melhoria na captação de água para evitar uma possível erosão.

– Também estamos asfaltando a Rua 7. Não é promessa para o futuro. Estamos aqui para dizer que estamos entregando. São mais de 350 ruas em processo de asfaltamento na cidade. Uma ação contínua que chegará a muitas outras vias – pontuou Rodrigo.

O prefeito seguiu com as vistorias do dia na Cotiara, onde uma praça está sendo construída na Rua Getúlio Borges, que também receberá nova pavimentação. A Rua Dona Carlinda Borges Rodrigues, no mesmo bairro, também será asfaltada.

Ele encerrou a vistoria no bairro Nove de Abril, onde outro muro de contenção está sendo construído, na Rua Jair Alves dos Santos.

– A equipe é muito boa. Está dando tudo certo porque colocamos nosso esforço em prol de nossa cidade – concluiu Drable.