Barra Mansa: Rua Orlando Brandão muda de mão a partir desta quarta-feira

Barra Mansa – A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa está realizando alterações no tráfego de veículos em duas vias do bairro Ano Bom. A Rua Orlando Brandão mudará de sentido e passará a funcionar em mão invertida, ou seja, no sentido de subida. Já a Rua São Jorge voltará a funcionar em mão dupla. As alterações no trânsito dessas ruas começarão a partir desta quarta-feira, 16.

De acordo com o secretário da Pasta, Capitão Daniel Abreu, esta mudança só pôde ser realizada após conversas com a empresa de ônibus. “Para a empresa de transporte público alterar suas rotas foi necessário realizar algumas adequações no trajeto. Tivemos essa conversa e já iniciaremos esta mudança nesta semana”, revelou.

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal estarão orientando os condutores e os pedestres.