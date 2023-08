Barra Mansa: Saae inicia construção de rede de águas pluviais no São Sebastião

Barra Mansa – A construção da rede de águas pluviais na Rua José de Abreu, no bairro São Sebastião, na Região Leste, foi iniciada nesta terça-feira (15). Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), a rede terá no total 70 metros, sendo construídas também três caixas de visita para garantir uma manutenção mais eficaz. A previsão é que a obra dure aproximadamente 20 dias.

O coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM, José Geraldo dos Santos, o Zeca, informou que o serviço está sendo executado com recursos próprios da autarquia. “Essas melhorias impactam diretamente na vida da população. É uma obra de grande complexidade, por conta da profundidade em que está sendo executado o serviço. Tenho certeza que toda a comunidade será beneficiada. Vamos continuar trabalhando levando qualidade, segurança e avanços para todo o município”, disse Zeca.

Trânsito na Rua José de Abreu

Devido à obra, a Rua José de Abreu será interditada na altura do número 100. O desvio será feito pela parte de cima da via. Com o avançar das obras, o acesso será parcialmente liberado. O Saae-BM, juntamente com a Guarda Municipal, está trabalhando para minimizar o impacto.